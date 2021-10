Share on Twitter

A Copa Sul de Futebol Amador terá como sede a cidade de Figueirópolis e Formoso do Araguaia como Sub-sede. A competição terá abertura no dia 31 de Outubro, no estádio Ostuil Soares, em Figueirópolis.

por Rogério Rodrigues

A competição tem o apoio dos prefeitos das duas cidades, Jakeline Pereira, de Figueirópolis e Heno Rodrigues, de Formoso do Araguaia, além do Governo do Tocantins através da Secretária Estadual de Educação Esporte e Juventude.

A competição é uma realização da Liga Esportiva Tocantins Araguaia (LETA) em parceria com a Federação Tocantinense de Futebol (FTF) e apoio da Prefeitura de Figueirópolis, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e da Prefeitura de Formoso do Araguaia, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Esportes. Maiores informações no telefone 063 9 8453 9867. A copa terá participação de 16 equipes e cerca de 600 atletas.