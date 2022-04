O ex-estudante do IFTO- Campus Gurupi, Gustavo Schereder Barbosa foi campeão brasileiro escolar no vôlei de praia juntamente com sua dupla Henrique Camboim e garantiu vaga na Gymnasiade, Mundial que acontecerá no mês de maio, na cidade de Normandia, na França.

da redação

A disputa foi realizada na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Rio Branco – AC. A Gymnasiade é uma espécie de olimpíada estudantil mundial e a seletiva aconteceu simultaneamente entre os dias 15 e 17 de abril, em outros 120 países espalhados pelo mundo. No Brasil, ela foi organizada pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE).

Gustavo Schereder estudou no IFTO Campus Gurupi em 2020, ainda antes da pandemia e já se destacava juntamente com seu irmão Gabriel Schereder, nas competições. No segundo semestre de 2020 toda a família mudou para a cidade de Maringá -PR em virtude de uma proposta para fazerem parte de um clube de treinamento de voleibol.

“Esse é um grande exemplo de como o esporte pode transformar a vida de pessoas. Nós do IFTO ficamos muito felizes com a conquista”, destacou o IFTO.