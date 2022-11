da redação

As atividades, organizadas pela Secretaria Municipal de Juventude e Esportes, visam a integração entre os desportistas gurupienses e os 200 primeiros inscritos irão receber medalhas de participação.

As ações contam com parceria da Secretaria Municipal de Saúde em alusão à Campanha Novembro Azul, com o objetivo também de despertar a importância da prevenção ao câncer de próstata.

Os percursos das duas atividades serão feitos no Centro da cidade. “Vamos sair da Prefeitura da Rua 1, descendo pela Av. Maranhão até a Rua 13, voltando pela mesma Avenida e seguindo até o Parque Mutuca. Vamos contornar o Parque Mutuca e aí retornamos pela Av. Maranhão e a chegada será no Centro Cultural Mauro Cunha”, explicou o secretário Municipal de Juventude e Esportes, Silvério Filho.

Segundo o secretário, a inscrição para participar do passeio ciclístico e da corrida será feita no local do evento e é gratuita. “Gostaríamos de convidar todos para participarem conosco. Temos o passeio ciclístico e a corrida, mas quem quiser também pode fazer uma leve caminhada. O importante é estarmos juntos, fazendo este momento de integração e lazer, e festejando o aniversário da nossa querida cidade”, finalizou Silvério Filho.

Campeonato Municipal 2022

Também na próxima segunda-feira, 14, haverá a final do XX Campeonato Municipal 2022 – Taça Cooperfrigu, realizado pela Liga Esportiva Tocantins Araguaia (LETA) com apoio da Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes.

O jogo decisivo faz parte das comemorações do aniversário de 64 anos de Gurupi e será realizado no estádio Rezendão, às 15h30, com a premiação de medalhas e troféu para os finalistas. Mas antes da grande haverá uma partida preliminar com participação dos servidores públicos municipais e convidados.

