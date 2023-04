Por Redação

Atletas e corredores sul-tocantinenses participaram no sábado, ,15/04, da corrida e caminha de rua – SESI RUN , realizada pelo Serviço Social da Indústria, em alusão ao Dia Mundial da Atividade Física. Os 350 atletas inscritos percorreram um percurso com 5 quilômetro pelas ruas próximas a Unidade SESI em Gurupi.

O dia mal tinha amanhecido e já haviam corredores chegando para o aquecimento oficial da largada. As modalidades foram divididas entre corrida e caminhada, contando com a participação de crianças, jovens e adultos.

A largada foi data às 06h52 para os praticantes da caminhada e, pontualmente, às 07h da manhã para os inscritos na modalidade de corrida. Todo o percurso contou com o apoio da Agência Municipal de Trânsito e Transportes Público (AMTT), do 3° Batalhão de Bombeiros Militar , além de uma equipe SESI.

Todos corredores receberam uma medalha de participação pelo esforço e dedicação. Além das medalhas, foram sorteados brindes para os participantes que, também, puderam se deliciar de uma mesa com frutas variadas.

“Uma das missões do SESI é promover qualidade de vida e com a realização da 2° edição do SESI RUN nós conseguimos alcançar o nosso objetivo, porém, bem mais que proporcionar qualidade de vida, pudemos promover um momento de integração social através desse esporte, que tem crescido não só em Gurupi,mas nacionalmente”, explica a Professora Líder da Promoção de Saúde do SESI Gurupi, Kamilla Souza.

Por Valesca Gonçalves (estagiária)