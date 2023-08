Por Redação

Paulo Henrique Oliveira Silva, 18 anos, aluno do Colégio Estadual Joaquim de Sena e Silva, de Combinado, está fazendo história no cenário esportivo internacional. Representando o Brasil, o estudante-atleta da rede estadual de ensino conquistou medalha de prata no Campeonato Mundial Escolar de Atletismo Sub-18, no salto em distância, com a marca de 6,81. A prova foi disputada na manhã desta terça-feira, 22.

A maior competição escolar do mundo está sendo realizada na cidade do Rio de Janeiro (RJ), e as provas seguem até o próximo domingo, 27. Paulo Henrique foi convocado pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) para integrar a delegação do Brasil no Mundial de Atletismo Gymnasiade Sub-18, por se destacar no cenário nacional brasileiro.

O critério utilizado para convocação dos estudantes-atletas foram os melhores colocados por composição de provas. O atleta tocantinense garantiu a vaga ao conquistar medalha de ouro no Salto em Distância no Brasileiro Escolar de Atletismo, realizado em março deste ano, em Brasília (DF).

Extasiado com o resultado, para Paulo Henrique o triunfo representa uma conquista de ouro.

“Primeira vez no Mundial e já ficar em segundo lugar, pra mim, foi a mesma coisa que ganhar uma Olimpíada. A sensação é muito gratificante e emocionante, pois treinei muito, passei por momentos difíceis, superei, e vim forte na prova. Estou muito feliz porque sei que fiz o meu melhor”, descreveu.

Pedro Henrique lembrou que a competição reúne atletas de alto nível. “A disputa foi acirrada, pois por dois centímetros eu ficaria em terceiro lugar. A prova conta com competidores bem preparados e, pra mim, que nunca tive essa experiência de disputar um mundial, foi muito bom ficar em segundo. Estou muito feliz”, relatou.

Para o secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz, a conquista do estudante mostra o poder da educação de transformar sonhos em realidade. “Pedro Henrique é orgulho para todo o Tocantins. Uma conquista numa competição mundial é resultado de muito esforço, foco e disciplina. Isso mostra que, por meio da educação, os nossos jovens estão tendo a oportunidade de projetar e realizar seus sonhos, traçando um futuro brilhante, um reflexo dos investimentos que o Governo do Tocantins tem feito no desporto escolar”, pontuou.

“Fiquei muito feliz em saber que todo o pessoal da minha escola estava torcendo por mim, me assistindo ao vivo. Esse resultado foi muito importante, pois além de representar o Brasil, estava representando o Colégio Joaquim de Sena e Silva”, frisou Paulo Henrique.

Revelação dos Jets

O estudante-atleta foi revelado nas disputas dos Jogos Estudantis do Tocantins (JETs), evento promovido pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), com o objetivo de fomentar a prática esportiva nas unidades escolares e revelar talentos no esporte. Em 2019, Paulo Henrique conquistou o primeiro lugar na etapa Estadual dos JETs e a oportunidade de participar da etapa nacional, nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), quando ficou em quinto lugar.

Em 2022, foi novamente campeão dos JETs, mas teve uma lesão na disputa do nacional, os Jogos da Juventude, o que o impediu de completar a prova. Este ano, foi medalhista de ouro no Brasileiro Escolar de Atletismo, resultado que garantiu a convocação para o Mundial.