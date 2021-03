Foi uma verdadeira batalha do interior contra a capital, pois o Castelo chegou nas semifinais como o único representante do interior na disputa. Mais no final deu o time gurupiense, com vitória sobre o Capital e o Taquarussú.

por Allison Gonçalves

Após o fechamento de todos os jogos o Campeonato Estadual de Futebol Júnior (sub-20), de 2.021 consagrou o Esporte Clube Castelo de Gurupi, como campeão Estadual. Além da taça o time do Sul levou a vaga do Tocantins na Copa do Brasil de Futebol Júnior (sub-20) de 2021, promovida pela CBF. O Castelo já joga na quarta (10), às 15h no Estádio da CEFAT, em Niterói/RJ. O Azulão do Sul ficou com todas as premiações do evento. Além da taça de campeão ficou com o prêmio de melhor goleiro (João Victor), Artilheiro (João Henrique), 06 gols e Melhor jogador do certame (Rikelmy).

A conquista do Castelo resgata para cidade de Gurupi o título da categoria após 12 anos sem título a nível estadual, a última havia ocorrido em 2009, quando o Gurupi venceu o Araguaína, por 1 a 0, no Norte do estado e ficou com a taça. Na época o Gurupi era comandado pelo técnico Alcides Gonçalves, que acaba levantar a taça, desta vez com o Castelo. Para chegar ao seu primeiro título estadual, o castelo enfrentou uma verdadeira maratona, pois foram oito jogos em 25 dias de disputa. Devido à paralisação das atividades esportivas em praticamente todo o ano de 2020, a FTF – Federação Tocantinense de Futebol, se viu com um espaço de tempo reduzido para a realização do evento, pois a data limite para indicar o representante do estado no certame nacional seria dia 02 de março. Desta forma os times tiveram que fazer jogos praticamente o tempo todo.

O vice-presidente do Castelo, Adilson Fonseca, parabenizou o empenho de toda equipe pelo resultado do campeonato.

“O Alcides e o Allison e toda a diretoria do Castelo estão de parabéns. Estive lá assitindo o jogo ontem as 15:30h, foi muito bom ver esses meninos que na grande maioria bem humildes de famílias bem simples levantando a taça de campeão do Sub-20. O melhor de tudo é que na próxima quarta-feira dia 10/03 irão jogar contra o Botafogo do RJ, irão viajar de avião com tudo pago pela CBF, para muitos será uma grande chance de mudar de vida. Esse é um projeto muito bonito, que também faço parte é que já começamos a colher os frutos”, disse.

O Esporte Clube Castelo, em sua campanha vitoriosa jogou oito vezes, foram 05 vitórias (5 a 0 Atlético Cerrado, 4 a 1 Alvorada, 7 a 0 Central Atlético Paraíso, 1 a 0 Capital e 2 a 1 Taquarussú) e três derrotas (2 a 0 Palmas, 6 a 0 Capital e 1 a 0 Taquarussú). O ataque Marcou 19 gols e a defesa sofreu 09 gols. O goleiro João Victor, um dos destaques do time no certame, foi eleito o melhor da competição. O volante João Henrique, com 06 gols, levou o troféu de artilheiro e o ala direito Rilkemy, que cresceu muito nos jogos finais, levou o troféu de melhor jogador do campeonato. O técnico Alcides Gonçalves, que com essa conquista chegou ao seu terceiro título estadual, na categoria de Juniores. O time utilizou 27 atletas na disputa: João Victor, Rafael e Pedro Dantas (goleiros); Rikelmy, Pedro Ferreira e Jeferson (Alas Direito); Elton Jean, Kayo Vinicius, Eduardo Mafalda, Tharik, Gabriel Alcântara e Lucas Amaral (zagueiros); Carlos Daniel, Marco Antônio (alas esquerdo); João Henrique, Bruno César, Hatos, Netinho (volantes); Breno Lima, Eduardo Lima, Isaac e Mateus Sousa (meio campo) e Vitor Marra, Marcus Vinicius, Pedro Henrique, Diego e Keven (atacantes).

O jogo

Depois de passarem por duas pedreiras nas semifinais, quando eliminaram os favoritos Capital (vitória do Castelo 1 a 0) e Palmas (vitória do Taquarussú, por 4 a 2 nos pênaltis, empate de 1 a 1 no tempo normal) os dois times entraram em campo se respeitando muito, mais buscando o ataque. O Taquarussú usando a formula que vinha dando certo no campeonato, fechado no seu campo de defesa, com bolas longas para os dois atacantes em velocidade. O Castelo tentava criar pelos lados, fazendo a bola rodar, mais as ondulações do campo dificultavam as jogadas. Muito pegado e com poucas oportunidades reais de gols o primeiro tempo ficou no 0 a 0. A segunda etapa começou com os times duelando muito pelo meio. Aos 05 minutos o volante Jeferson do Taquarussú teve a grande oportunidade de abrir o placar, em cobrança de pênalti, mais o goleiro João Victor fez grande defesa e manteve o zero. Em seguida o técnico Alcides Gonçalves, do Castelo, mexeu no time e deu certo, melhorou o rendimento, mais estava difícil de penetrar na defensiva adversária.

Até que aos 26 minutos o zagueiro Eduardo Mafalda, bateu uma falta levantando a bola na área a defensiva do Taquarussú se atrapalhou e bola entrou, Castelo 1 a 0. Com o gol o Castelo se fechou e o time da capital se lançou ao ataque, mais bem postado os jogadores do Castelo não davam oportunidade pro adversário. Aos 50 minutos em um contra ataque rápido o ala direito Pedro Ferreira deixou o atacante Marcus Vinicius em boas condições e ele fez o segundo do Castelo. Já com o tempo esgotado, o atacante Thiago Azevedo descontou para o Taquarussú, fechando jogo em Castelo 2 X 1 Taquarussú. O Castelo jogou e venceu com: João Victor, Rikelmy, Kayo Vinicius, Elton Jean (Eduardo Mafalda) e Carlos Daniel (Pedro Ferreira); João Henrique, Bruno César, Breno Lima (Eduardo Lima, depois Marco Antônio) e Mateus Sousa e Vitor Marra (Marcus Vinicius) e Pedro Henrique (Gabriel Alcântara).