por Redação

Filho de piloto de moto, o atleta mirim, de apenas 10 anos, tem participado de etapas e provas de grande importância no Cenário do Motocross, conquistando vitórias em competições realizadas no Tocantins, Goiás, Pará e Maranhão. Em 2021, devido a pandemia, o Campeonato Tocantinense não ocorreu com todas as provas.

Mas esse ano, o piloto Toneline, vem dando duro para encarar um novo desafio na sua carreira: subir ao pódio, conquistando uma nova Categoria, a 65CC.

“Os últimos meses a preparação foi exclusiva para o Campeonato Estadual de Motocross e a minha expectativa para a abertura do Campeonato Tocantinsense é grande, quero trazer o melhor resultado na categoria 65CC para o Campeonato, conseguir a vitória se Deus quiser”, disse o piloto Toneline.

Além do Campeonato Estadual, o atleta Toneline, será o único piloto que representará o Estado do Tocantins, na modalidade 65cc, no Campeonato Brasileiro de Motocross, que foi adiado e acontece no próximo mês de maio, em Fagundes Varela, no Rio Grande do Sul.

Campeonato Estadual de Motocross do Tocantins

A capital Palmas será palco da abertura do Campeonato Estadual de Motocross. Pilotos do Tocantins, Bahia, Maranhão, Goiás e entre outros Estados Brasileiros estarão presentes e prometem um verdadeiro show de pilotagem.

Baterias das Categorias

Ao todo, o campeonato é divido em 9 categorias, entre elas: MX Elite, MX TO, MX3, MX4, MX 4.5, MX5, Especial 8, 65 CC e Nacional.

Cronograma do Evento

Dia 22/04/22 (Sexta)

• Chegada e recepção dos pilotos dos outros Estados Brasileiros;

Dia 23/04/22 (Sábado)

• Das 13h às 16h45 – Treinos livres das categorias;

Dia 24/04/22 (Domingo)

• Das 8h às 10h20 – Treinos Cronometrado das Categorias;

• 11h – Largada Oficial das Oficiais das Provas das Categorias;

• 17h – Entrega das Premiações das Categorias;