Por Redação

Dando continuidade à programação em comemoração aos 63 anos de Gurupi, a tarde do sábado foi de muito esporte.

No Ginásio Idanizete de Paula foi dada abertura ao campeonato estadual de voleibol. O primeiro jogo do campeonato foi entre o representante de Gurupi, Araguaia Flamengo e Atenas MM Esportes de Palmas.

Em seguida, a prefeita Josi Nunes acompanhou a entrega dos kits do desafio 6.3, que vai acontecer na madrugada deste domingo, 14, com a participação do ultramaratonista Alexandre Meassi, que ministrou uma palestra com o tema “Existe limite para um corredor?”.

Alexandre Meassi comenta que o limite das pessoas está na mente, para qualquer atividade que a pessoa for desenvolver ela precisa estar focada.

“Não existe um limite para um corredor, para um professor, para um juiz, para a prefeita. Nosso limite é nossa mente”, destaca.

O ultramaratonista comenta também que nunca é tarde para iniciar no esporte. Ele aos 43 anos, se profissionalizou nesta atividade há 03 anos. Ele convida as pessoas a participar, colaborar com a doação de alimentos e ajudar as pessoas carentes.

O secretário municipal de Juventudes e Esportes, José Carlos Bessa, destacou que é a primeira vez que Gurupi tem uma programação de aniversário com espaço para o esporte e oportunidade das pessoas participarem, se inscreverem. “O atletismo, embora seja um esporte individual, ele é o que mais inclui pessoas. A gestão da prefeita Josi Nunes tem dado a oportunidade de inserir este esporte dentro dessa programação”, enfatizou.

A prefeita Josi Nunes parabeniza Gurupi pelos 63 anos afirmando que é uma cidade que está crescendo e com muitos desafios. Destaca a importância de inserir o esporte na programação porque é uma missão da gestão promover o esporte, que é sinônimo de saúde e qualidade de vida. A prefeita lembrou o quanto a atividade esportiva faz bem para a mente e por este motivo, segundo ela, é tão essencial o incentivo à prática do esporte.

Durante a entrega dos kits, as pessoas que vão participar da caminhada de 3km e corrida de 7km que acontecerá neste domingo, 14, também receberam o material. Luana Rodrigues, que vai participar da corrida de 7km, fez questão de levar o alimento e pegar o kit. Ela que ama esportes, elogiou a gestão pela iniciativa. “Comemorar o aniversário da cidade com esporte, é comemorar com saúde”, destacou.

Jaci Ferreira está impossibilitada de participar da corrida, mas se inscreveu para a caminhada de 3 km. “Amo esportes, amo essa movimentação. Estou com problema no joelho e não poderei correr, mas participarei da caminhada, devagar, tranquila, com foco em celebrar esse momento da nossa cidade”, disse.

A programação esportiva deste sábado foi encerrada com a final da Super Copa de Futebol Amador, com a disputa entre Malvinas Esporte Clube e Vila Nova Futebol Clube, com a vitória do time do Vila Nova, por 2 a 1.

A programação segue na noite deste sábado com a entrega de títulos de regularização fundiária e shows com Joaquim Lima, Banda Tri Show e Banda Skema Brasil e apresentação de Dança com Companhia Street Dance, na Praça do Centro de Convenções Mauro Cunha. E domingo segue com mais esportes.

Programação

14 de novembro (Domingo)

– 02h – Desafio 63Km, Ação solidária com Participação do ultramaratonista Alexandre Meassi

Local largada e chegada: Centro Convenções Mauro Cunha

Largada: 02h /Chegada: 09h

– 08h às 10h – Exposição de Carros antigos.

Local: Parque Mutuca, Av. Pará com esquina com a Av. Beira Rio.

– 07h – Caminhada 3Km

Largada e chegada: Centro de Convenções Mauro Cunha

– 07h30 – Corrida 7Km

Largada e chegada: Centro de Convenções Mauro Cunha

– 10h – Apresentação de DRIFT

Local: Parque Mutuca, Pará esquina com a Av. Beira Rio.

– 14h – Final do Campeonato Estadual de Voleibol Masculino – FTV

Local: Ginásio Idanizete de Paula

– 16h – Inauguração da quadra poliesportiva do UNICLUBE