O Clube realizou eleição na última quinta-feira (21) e terá como presidente Garden Araujo Leitão a partir de 07 de fevereiro.

Por Alisson

O Esporte Clube Castelo foi fundado em 1988, mas parou suas atividades anos depois e foi reativado em 2017. Desde sua reativação o clube já conquistou 8 títulos e hoje apresenta um quantitativo de mais de 200 crianças e adolescentes atendidos através da prática do futebol. A Associação conta com o trabalho voluntário de pessoas para atender essas crianças e adolescente, além de proporcionar anualmente várias oportunidades de intercâmbio futebolísticos dentro e fora do Estado. A entidade é declarada pela lei 2.355 de 31 de Outubro de 2017 como associação de Utilidade Pública Municipal.

A eleição da nova diretoria aconteceu na residência do atual presidente Alcides Gonçalves como estava previsto no edital de convocação. Entre os assuntos discutidos na reunião estava a proposta de conseguir uma sede própria, assunto este que já se tem projeto e aguarda posicionamento do poder

público municipal. Outro tema debatido pelos membros da diretoria foi o calendário de competições de 2021 que contara com torneios estaduais a princípio.

A nova diretoria irá assumir o clube a partir de 07 de Fevereiro de 2021 e terá o mandato até 07 de Fevereiro de 2023.

Nova Diretoria EC Castelo Eleita Bienio 2021/2023

*Presidente:* Garden Araujo Leitão

*1° Vice – Presidente:* Adilson Batista da Fonseca

*2° Vice – Presidente:* Cristiano Pisoni

*Vice – Presidente de Futebol:* Mario Cezar Lustosa Ribeiro

*Secretário Geral:* Alisson Reges Moreira Gonçalves

*1° Secretario:* Torquato Noleto da Cruz e Lima

*2° Secretario:* Marcos Roberto Araújo de Carvalho

*Tesoureiro Geral:* Alcides Gonçalves dos Santos

*Tesoureiro:* Manoel Rodrigues de Souza

*Diretor Esportivo:* Max Welbe Ferreira dos Santos

*Diretor Social e Relações Públicas:* Ieuma Pinto Moreira Gonçalves

*Diretor do Departamento Feminino:* Iron Martins Lisboa Júnior

*Diretor Patrimonial:* Arimar Lima Linhares

*CONSELHO FISCAL*

*Presidente:* Sérgio Lima Brito Filho

*Vice – Presidente:* João Paulo Alves Ribeiro

*Membro:* Flávio Araújo Leitão

*Primeiro Suplente:* Adailton Batista da Fonseca

*Segundo Suplente:* Joacil Alves Japiassú

*Terceiro Suplente:* Mauro Triers

*CONSELHO DELIBERATIVO*

*Presidente:* Moreno Xavier Lacerda

*Vice – Presidente:* Alexandro Sakai

*Membro:* Regivaldo Rodrigues Alves

*Primeiro Suplente:* Cacildo Ferreira Ribeiro

*Segundo Suplente:* Mauro Alves Pereira

*Terceiro Suplente:* Weliton Batista de Paula.