Esporte Clube Castelo de Gurupi realiza Avaliação com mais de 60 atletas visando a disputa do Campeonato Tocantinense Sub-17

Por Alisson Regis

O evento contou com mais de 60 atletas participantes, oriundos de Gurupi, Aliança do Tocantins, Cariri do Tocantins, São Valério, Figueirópolis, Peixe, Cristalândia e Jaú do Tocantins.

Aconteceu na manhã deste sábado (14) a Avaliação de Atletas do Esporte Clube Castelo para a disputa do Campeonato Tocantinense de Futebol Sub-17 que terá início no próximo sábado (21). A Avaliação contou com a presença de 63 atletas de Gurupi e cidades vizinhas (Aliança, Cariri, Figueirópolis, Jaú, São Valério, Peixe e Cristalândia.

Para o treinador Alcides Gonçalves: “É muito importante esse tipo de evento para você descobrir talvez um talento que está aí perdido e tem a oportunidade de aparecer e assim ter uma oportunidade de jogar e atuar em uma competição importante”. O treinador destacou ainda: “Fico muito satisfeito em ver os atletas de cidades vizinhas virem em busca de uma oportunidade, muitas vezes as suas cidades não dão a eles essa oportunidade e a persistência é a vontade trazem eles a essa busca pela realização talvez de um sonho”.

O resultado final da Avaliação sairá na segunda-feira (16) no Instagram Oficial do Castelo e os aprovados já deverão atuar pelo clube já na partida de estreia contra o Vila Nova Porangatuense no sábado (21) em Porangatu.