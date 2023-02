Por Wesley Silas

Marcelo Leão é vice-presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo e nesta quinta-feira, 02, ele representou a entidade no Prêmio Brasil Olímpico, considerado Oscar do esporte nacional; evento que contou com a presença dos campeões mundiais Alison dos Santos, Isaquias Queiroz, Rebeca Andrade e Ana Marcela Cunha.



“É uma honra imensa estar representando a Confederação Brasileira de Ciclismo neste evento do COB (Comitê Olímpico do Brasil) onde estão presentes todas as Confederações Brasileira em todas suas modalidades e só nos engrandece, onde se aprende muito e tenho muito orgulho de sair do interior do Tocantins participar de um evento proporcionado pelo COB, onde serão anunciados os medalhistas olímpicos e melhores atletas masculino e feminino do país no ano passado os vencedores do Prêmio Brasil Olímpico 2022”, disse Marcelo Leão.