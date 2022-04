Po Guilherme Lima/Governo do Tocantins

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, acompanhou a partida entre Tocantinópolis Esporte Clube e Athletico Paranaense, pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira, 20, no Estádio Ribeirão em Tocantinópolis. O Verdão recebeu os atuais campeões da Sul-Americana 2021, em casa, no jogo de ida da terceira fase da competição.

O jogo é histórico, já que foi uma partida inédita entre as duas equipes, que até então nunca haviam se enfrentado. O Tocantinópolis inicia o ano com excelentes resultados, sendo recém campeão estadual, garantindo o bicampeonato em 2022, venceu o time paraense Tuna Luso pela Série D do Brasileirão e na Copa do Brasil eliminou os times Náutico (PE) e Cascavel (PR). “Isso é a força do futebol tocantinense, esperamos muito do TEC, essa missão não é nada fácil, mas acreditamos. Estamos aqui para torcer e apoiar nosso time independente do resultado”, afirmou o Governador.

A partida foi de muita emoção e boas jogadas, mas terminou com a vitória dos visitantes, com o placar final de 5×2, para o Athletico Paranaense.

O resultado não apagou a torcida, que deu um espetáculo à parte. Vestidos com as cores do time (verde e branco) os torcedores compareceram em peso e lotaram a arquibancada do estádio, que contou com o total de 5.594 público pagante. E foi da arquibancada que Odilon Barbosa acompanhou cada lance do jogo. “O time fez uma excelente campanha, tendo uma excelente atuação em casa no estadual e também na copa. O elenco é muito bom, o que é bonito de se ver”, comentou.

Fanático pelo verdão do norte, o torcedor afirma que vai seguir acompanhando o time do coração, tanto que já garantiu o ingresso da partida de volta que acontecer no dia 10 de maio, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). “A gente já está com a passagem comprada para ir a Curitiba e esperamos a vitória lá”, afirmou o torcedor entusiasmado.

Copa do Brasil

Essa foi a melhor campanha do TEC na Copa do Brasil até o momento. No ano de 2003, o Tocantinópolis estreou na Copa com duas derrotas para o Vitória da Bahia. Na sua segunda participação, em 2016, o verdão empatou com o Juventude no jogo de ida, mas perdeu no jogo de volta. O Tocantinópolis continua na Copa do Brasil neste ano, mas segue em desvantagem no jogo de volta, no qual precisa vencer e Athletico com quatro gols de diferença, fora de casa.

No entanto, a partida contra o Athletico Paranaense, no estádio da cidade, representou muito para o futebol tocantinense, independente do resultado, foi uma vitória para o esporte local. “Esse momento é muito importante, movimenta a nossa economia, a rede hoteleira foi prestigiada com muitos clientes, os restaurantes também, a cidade ganha com isso, o futebol ganha e a nossa economia ganha também”, afirmou o governador Wanderlei Barbosa.

Acompanharam o Governador no jogo, o secretário executivo da Secretaria do Esporte e Juventude, Fraudineis Fiomare; os deputados estaduais Fabion Gomes, Vanda Monteiro, prefeito de Tocantinópolis, Paulo Gomes de Souza, e o prefeito de Ananás, Valdemar Batista Nepomuceno.