Por Redação

Em apoio à Polícia Civil do Estado de Goiás, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 11, policiais civis da 3ª Divisão Especializada de Combate à Criminalidade (3ª DEIC), de Araguaína, sob o comando do delegado Alexander Pereira da Costa deram cumprimento a mandado de prisão em desfavor de um indivíduo de 18 anos.

A ação faz parte da operação “Avalanche”, deflagrada pela PC Goiana no sentido de dar cumprimento a 16 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão contra indivíduos integrantes de uma torcida organizada, investigada pela prática de crimes de associação criminosa armada, latrocínio tentado, lesão corporal, grave, ameaça e dano qualificado.

Conforme explica o delegado Alexander, o indivíduo preso hoje, em Araguaína, teria envolvimento em uma emboscada a um ônibus que transportava torcedores do time do Vila Nova, fatos ocorridos no último dia 30 de abril, na cidade de Aparecida de Goiânia.

A emboscada

“As investigações foram iniciadas após uma partida do campeonato brasileiro da série B, envolvendo o time do Vila Nova, sendo que após a partida, um ônibus que transportava torcedores do time, ao entrar no Jardim Maranata, em Aparecida de Goiânia, foi interceptado por um grupo de indivíduos integrantes de torcida organizada rival, denominada FORÇA JOVEM “GARAVELOKOS”, os quais utilizando armas de fogo, paus e pedras, além de depredarem todo o ônibus, passaram a atacar os passageiros de forma indiscriminada, subtraíram os aparelhos celulares e camisas de dois torcedores, lesionaram o motorista do ônibus e ainda ameaçaram com arma de fogo a socorrista do SAMU, que teria sido acionada para atender os feridos”, disse a autoridade policial.

Durante o episódio, duas vítimas foram brutalmente agredidas com chutes, socos e pauladas na região da cabeça, só não vindo a óbito em razão da chegada de equipes da Polícia Militar.

Compartilhamento de informações

Ainda segundo a autoridade policial, após compartilhamento de informações com as unidades especializadas da Polícia Civil de Goiás, as equipes da 3ª DEIC, de Araguaína, conseguiram localizar o paradeiro do homem, em uma residência, localizada na Avenida Pedro Ludovico, no Jardim Pedra Alta e, no início da manhã de hoje, efetuaram a prisão do mesmo, em cumprimento a ordem judicial expedido pelo Juízo da 2ª Unidade de Processamento Jurisdicional das Varas Criminais de Aparecida de Goiânia.

Após a realização das providências legais cabíveis, o indivíduo foi recolhido à Unidade Penal Regional de Araguaína, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário do Estado de Goiás.

Para o delegado Alexander, a prisão é de muita relevância, uma vez que o homem capturado hoje é considerado de alta periculosidade e é investigado por crimes muito graves. “Ressalta-se que a emboscada que o preso participou juntamente com outros indivíduos ao ônibus que levava torcedores do time do Vila Nova, somente não resultou em mortes, devido a intervenção da Polícia Militar de Goiás. Os fatos ainda tornam-se mais graves, pelo fato de o investigado e os demais suspeitos ameaçaram a equipe do SAMU que prestava socorro aos feridos após o ataque covarde”, disse o delegado.