A eleição da nova diretoria da Associação dos Cronistas Esportivos do Tocantins, acontece neste sábado, 11 de dezembro, a partir das 09 horas, em primeira chamada e às 09h30min, em segunda chamada, na sede do Sindicato dos Profissionais de Saúde de Enfermagem do Tocantins, localizado na 103 Norte, nº 9, lote 13, em Palmas-Tocantins.

A única chapa inscrita denominada CONSOLIDAÇÃO, foi a única inscrita, sendo encabeçada pelo atual presidente, Gilmar Santos. O prazo para inscrição era até as 18 horas do dia 07 e a chapa única se inscreveu no dia 30 de novembro, sendo homologada pela comissão eleitoral.

Segundo o atual presidente, Gilmar Santos, a nova diretoria atendeu a todos os requisitos previstos no Estatuto, portanto, apta para a eleição. “Infelizmente algumas pessoas que trabalham em prol da crônica esportiva tocantinense não puderam concorrer, por não estarem aptas com a entidade ou não possuírem tempo mínimo exigido pelo estatuto para concorrer. Procuramos atender o estatuto e isso foi feito. Agora vamos trabalhar para que possamos apresentar alguns projetos e executa-los nos próximos três anos”, finalizou o candidato a

reeleição, cronista Gilmar Santos.

O presidente ressaltou que neste novo mandato, será mais fácil encaminhar projetos e promover ações que fortaleçam a categoria em todo o Estado. “Tivemos problemas de várias ordens para legalizar definitivamente a entidade, herdados da gestão anterior, mas com trabalho silencioso, administrativo e acima de tudo, respeitando os colegas e suas dificuldades, conseguimos documentar, legalizar e abrir conta para que a Aceto possa melhorar cada vez mais. Agora estamos aptos para celebrar convênios e firmar parcerias com entidades públicas

e privadas e queremos corresponder ao voto e a confiança neste mandato que se iniciará no sábado, logo após a eleição”, destacou Gilmar Santos.

Composição da Chapa CONSOLIDAÇÃO

Presidente: Gilmar Santos

1º Vice-Presidente: Tadeu Pires

2º Vice-Presidente: Edimar Rodrigues

Diretor Secretário: Jonair Rocha

Diretor Financeiro: Gilberto Correia da Silva

Diretor de Patrimônio: Horlan Tavares de França

Diretor Social: Francisco de Sousa

Diretor Jurídico: Jorge Valeriano

Diretor de Relações Públicas: Wpresley Jorge de Sousa

Conselho Fiscal

Titulares

Paulo Cavalcante da Silva

Taianne Santos Moreira de Sousa

Raimundo Gomes de Sousa

Suplentes

Ademar Camelo Costa

Dorabel de Sousa

Izabela Pereira Martins

Delegado ACETO junto a ABRACE: Gilberto Correia da Silva