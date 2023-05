Por Raquel Oliveira / Ascom Eduardo Fortes

O próximo domingo, 21, promete ser de muita bola em campo na cidade de Aliança do Tocantins. Com o apoio da prefeitura municipal e da câmara de vereadores da cidade, Aliança vai receber pela primeira vez um torneio do projeto Atleta do Amanhã. Idealizado pelo deputado estadual Eduardo Fortes, o torneio deve reunir cerca de 15 equipes, totalizando 225 atletas, além de torcedores, familiares e o público em geral.

“Integração, esporte e lazer”, afirmou o deputado sobre o objetivo do torneio. Ele adiantou que durante o evento também será servida alimentação gratuita e de qualidade aos jogadores e o público em geral. O torneio também conta com o apoio da Cooperativa dos Produtores de Carne e Derivados de Gurupi (Cooperfrigu).