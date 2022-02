por Redação

A XXXV Copa do Craque teve a participação de 10 equipes de Gurupi e seis das cidades vizinhas. Foram realizadas 31 partidas nesta edição que iniciou no dia 11 de dezembro e finalizou na manhã deste domingo, 30.

O campo de futebol do setor Nova Fronteira, em Gurupi, foi o local das competições. A grande final da Copa do Craque foi entre Formoso e Jaú.

A partida do jogo foi bem acirrada, os dois times tentaram buscar o primeiro gol. Foram várias tentativas de jogada de bola ao longo dos 90 minutos e o jogo ficou no 0 a 0. Nos pênaltis o Jaú venceu e conquistou o título de campeão.

Incentivo

Durante o evento esportivo, o público que prestigiou, juntamente com os times, contaram de uma estrutura com barracas montada pela equipe de Eduardo Fortes para dar suporte aos amantes do futebol. E para não perder nenhuma partida, aos domingos foram servido almoço na barraca de Fortes.

De acordo com Eduardo Fortes, o cardápio foi diversificado para atender a população. Carnes assada na hora por meio da chapa. Na final da Copa deste domingo, Fortes e sua equipe serviram mais de 400 kg de costela gaúcha, foi a novidade da barraca de Eduardo.

“Como tradição durante o evento esportivo, servimos almoço aos domingos e dando apoio aos times. Parabenizamos a todos os organizadores, a participação das equipes, ao campeão e população em geral. Sinto realizado em ajudar a contribuir para o esporte amador, onde envolve várias pessoas de todas as idades”, disse Eduardo Fortes.

A final das competições contou com a presença, do governador do Estado do Tocantins em exercício, Wanderlei Barbosa, prefeitos das cidades vizinhas, deputados, vereadores e outros.