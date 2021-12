por Wesley Silas

No momento em que o governador Wanderlei Barbosa, assegurou investimentos da ordem de R$ 57.237.365,23 para serem destinados ao fortalecimento do esporte em 55 municípios tocantinenses, o suplente de deputado estadual, Eder Martins Fernandes, conhecido como Edinho Fernandes, foi nomeado pelo governador para exercer o cargo de Secretário Executivo, da Secretaria da Educação, Juventude e Esporte.

“Recebi com muita alegria o convite do governador Wanderlei Barbosa para está juntamente com o secretário executivo da Seduc, Fábio Vaz, e sei do tamanho da responsabilidade, assim como sei da nossa competência e acredito que com todo esforço da Seduc sob a direção do nosso governador Wanderlei Barbosa vamos conseguir dar um salto enorme no desenvolvimento da educação em nosso Estado, como também nas políticas públicas voltadas para a juventude na área do esporte da qual eu me orgulho de ser um desportista, um amante desta área e tenho MBA em gestão de esporte e tenho certeza que vamos poder contribuir muito com o trabalho da educação, da juventude e do esporte em nosso estado juntamente com o secretário Fábio Vaz”, disse Edinho Fernandes.

Eder Martins Fernandes (Edinho Fernandes) 39 anos, é servidor do quadro efetivo (Professor) da Secretaria de Educação do Tocantins desde julho de 2011 graduado em Educação Física pela Faculdade UnirG, tem MBA em Administração Pública & Gerência de Cidades e MBA em Gestão do Esporte. Entre outros cargos, foi Secretário de Desenvolvimento Social de Gurupi e Presidente da Agência Tocantinense de Saneamento – ATS. É 1º suplente de Deputado Estadual, em 2018 obteve 8.328 votos.