Edição especial do torneio Atleta do Amanhã vai reunir mais de três mil pessoas neste domingo, 24

Por Redação

“Um dia mais que especial com uma programação repleta atrações, muito futebol, música regional e um delicioso churrasco”, destacou o deputado estadual Eduardo Fortes, idealizador do projeto Atleta do Amanhã. Na oportunidade também será comemorado o aniversário do parlamentar.

“Com a realização dos torneios, o nosso projeto visa revitalizar o esporte amador nos bairros de Gurupi e municípios vizinhos, no intuito de integrar a comunidade, incentivar a prática esportiva, além de doar material esportivo aos times”, destacou Eduardo Fortes que é o idealizador do projeto implantado há seis anos.

Entre as ações do projeto também está a escolinha de futebol para crianças e adolescentes. No setor Campo Bello 60 crianças estão sendo atendidas duas vezes por semana.

Fonte: Ascom deputado Eduardo Fortes