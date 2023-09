da redação

O presidente da Fundação de Esportes e Lazer (Fundesportes), Raimundo Júnior, ressaltou que a Copa Regional Norte de Vôlei de Praia se consolida como um símbolo de unidade e celebração de talentos do esporte nortista. “Nossos agradecimentos são para todos os envolvidos, desde os jogadores que competiram com raça até os organizadores, além do público que prestigiou a programação e deu o incentivo necessário aos competidores”, disse.

‘’Só tenho a agradecer também, pois esse torneio foi uma superação. De todos os torneios que já joguei na vida, esse foi o mais difícil. Há três dias eu não estava nem conseguindo andar. Quero agradecer a todos que me ajudaram, e a essa torcida incrível. Vocês foram o combustível para gente dar o nosso melhor’’, destacou o jogador Averaldo Pereira no momento da premiação.

A competição começou na última quinta-feira, 7, e terminou no sábado, 9, com as partidas realizadas na Praça dos Povos Indígenas. O evento oficial da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) contou com o apoio da Prefeitura de Palmas, por intermédio da Fundesportes e da Federação Tocantinense de Voleibol (FTV).

Confira os resultados

Feminino

1º Polyana Rafaella e Beatriz Alves

2º Maria Eduarda e Isador

3º Juliana e Paula Vitória

Masculino

1º Leo Vieira e Averaldo

2º Pablo e Vinícius

3º Brendon e Gabriel