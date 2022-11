Por Redação

O jogo de abertura aconteceu na Quadra 3 do Centro Olímpico do Tênis, localizado no Parque Olímpico da Barra da Tijuca; e a dupla caririense garantiu classificação para a próxima etapa da competição ao vencer o jogo com vantagem de 2 sets a 0 no placar geral, disputado contra a dupla paulista da Escola Ruth Cardoso.

Na ocasião, a dupla Israel e Gabriel, juntamente com o treinador e educador físico, Jhonny Luis Mendes, comemoraram a vitória e deverão se preparar para as próximas competições realizadas ao longo da semana, com o objetivo de garantir classificação para a grande final do Vôlei de Praia, prevista para acontecer no dia 07 de novembro.

A partir do dia 09/11, a equipe completa de estudantes atletas da Escola Municipal Divina Ribeiro Borges, composta por Calebe Morais, Ezequiel Silas, João Pedro, Josué Ponciano, Júlio Cézar, Marcos Henrique e Paulo Victor, representarão o município de Cariri do Tocantins em mais uma competição do JEBs – 2022, na modalidade Vôlei de Quadra Masculino.