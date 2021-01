A eleição que foi prorrogada por duas vezes irá ocorrer nesta terça-feira (26) e pela primeira vez na história do clube duas chapas disputam o comando.

Por Régis Caio

Os bastidores para a eleição do Gurupi seguem a todo vapor, isto porque dois grupos concorrem o pleito que acontece nesta terça. A eleição chegou a ser prorrogada por duas vezes. Estava programada para sábado, ficou para esta segunda e acabou sendo marcada novamente.

Uma das chapas é liderada pelo desportista Davi Lima, que é treinador e tem bastante experiência com futebol, ao treinar vários times do Brasil e de outros países, como México e Bolívia.

A outra chapa é liderada pelo ex-vereador Cláudio do Trevo, atual vice-presidente do Camaleão do Sul. A chapa conta ainda com o atual presidente Wilson Castilho, que está como presidente do Conselho Deliberativo.