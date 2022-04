por Wesley Silas

Segundo o vice-presidente da Associação Esporte Clube Castelo, Adilson Fonseca, a visita é um marco na história do Castelo Esporte Clube que no próximo dia 05 de maio completa 34 de história.

“Hoje estivemos visitando a área para ver a questão da topografia, posição dos campos, e também vendo sobre a questão da escrituração da área. A diretoria do Castelo decidiu que, de início, irá fazer dois campos de terra e um gramado, alguns banheiros e um pequeno alojamento para atender nossa criançada”, disse Adilson Fonseca.

Na visita, estiveram presentes o presidente do Castelo, Garden Leitão; o vice-presidente Adilson Fonseca, o 2º vice-presidente, Cristiano Pisoni, o diretor Arimar Linhares, treinador Alcides Gonçalves e Alisson Régis.

“No momento temos mais de 300 crianças que estão inscritas no Esporte Clube Castelo. Em breve iremos divulgar o projeto final para toda a área que receberá investimentos de, aproximadamente, R$ 2 milhões. Dinheiro esse que deve vir, principalmente, de doações da iniciativa privada e também do governo federal”, arrematou.

Sobre o Castelo Esporte Clube

No dia 05 de maio de 1988 foi criado o Esporte Clube Castelo por portugueses que residiam em Gurupi em e também por amantes do esporte gurupiense. O clube disputou várias competições municipais e estaduais no final da década de 80 e início da década e 90 sendo Campeão várias vezes municipal e uma vez vice-campeão estadual amador. Em seguida o clube encerrou temporariamente suas atividades.

Em 2017 um grupo de empresários e desportistas reativaram as atividades esportivas do Castelo, a princípio com o futebol de base. O grupo conta com o experiente treinador multi campeão na base Alcides Gonçalves que inclusive foi um dos grandes mentores do reinício do Castelo.

O Castelo trabalha com crianças e adolescentes na faixa etária entre 9 e 19 anos, de forma voluntária. O projeto social do Esporte Clube Castelo atende de forma aleatória mais de 280 crianças e adolescentes em campos de terra, praças e campos cedidos pelo poder público.

O time é reconhecido em lei como utilidade pública para a sociedade pelo município de Gurupi e também faz parte do Conselho Municipal do direito da Criança e Adolescente (CMDCA) de Gurupi.