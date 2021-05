A estudante-atleta da Escola Estadual Vila Guaracy, Yasmin Carvalho de Souza, foi classificada para a final da Copa Norte de Xadrez Escolar On-line, em 2021. Ela participou da primeira edição do ano, realizada no mês de março, e chegou ao terceiro lugar na competição, o que lhe rendeu uma vaga na final da Copa para disputar a medalha de campeã na categoria sub 16. Ela irá participar da Copa dos Campeões, que será disputada exclusivamente pelos vencedores em cada categoria da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª edição.

da redação

A enxadrista contou que recebeu muito incentivo e que está ansiosa para a final. “Sempre gostei de xadrez, porém, nunca havia me dedicado tanto a ele quanto agora, e está sendo uma experiência incrível para mim, de muito aprendizado. Com a ajuda da minha professora Letycia, eu treinei bastante e valeu a pena. Para a final, vamos fazer muito treinamento, para dar o melhor de mim durante as partidas”, explicou.

A estudante contou que recebeu incentivo da professora Letycia Peres Coelho, que atua na Escola Estadual Vila Guaracy, unidade jurisdicionada à Diretoria Regional de Educação, Juventude e Esportes (DRE) de Gurupi.

“Chegou o convite para participação na escola e eu selecionei vários alunos para efetuar as inscrições. A Yasmin foi uma das selecionadas e eu me disponibilizei para ajudar nesse processo, sempre motivando-a para que ela representasse a nossa escola. Eu vi a empolgação e dedicação deles todos e, com muito esforço, a Yasmin chegou nessa classificação, que orgulha toda a equipe escolar”.

Edições

A Copa Norte de Xadrez Escolar On-line, no ano de 2021, está programada para ter 4 edições. A primeira edição foi realizada no dia 21 de março de 2021; a segunda será realizada no dia 23 de maio; a terceira, no dia 22 de agosto; e a quarta edição, no dia 31 de outubro.

A competição é de iniciativa da Federação Rondoniense de Xadrez Escolar (FRXE) e do Instituto MVR que, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes do Tocantins (Seduc) e demais estados da região, tem como objetivo promover a integração entre os estudantes enxadristas da região Norte do Brasil.

As inscrições para a segunda edição ainda seguem abertas até o dia 18 de maio, e podem ser feitas no site https://copanorte.org/tocantins.

Copa dos Campeões

No dia 21 de novembro, os vencedores em cada categoria da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª edição irão participar da Copa dos Campeões.