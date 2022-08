Por Redação

O desafio foi realizado no Centro Olímpico de Gurupi e reuniu dezenas de famílias que puderam participar do evento em três categorias: Maior Pipa, Menor Pipa e a Mais Criativa. Além de premiação em troféu para os três melhores colocados em cada categoria, teve também sorteio e entrega de brindes para a criançada.

A prefeita Josi Nunes esteve presente e destacou a importância de promover momentos tão saudáveis e divertidos entre pais e filhos. “É mais uma ação da prefeitura visando promover essa integração, foi um momento das famílias virem ao Centro Olímpico se confraternizarem, brincarem e soltarem pipa. Tivemos aqui as competições e os ganhadores, mas o objetivo maior foi essa integração com a família e essa oportunidade de desfrutarem de um momento de atividade esportiva e de lazer”, disse.

O secretário de Juventude e Esportes, Silvério Filho, citou que o evento teve um saldo muito positivo. “É uma determinação da prefeita Josi Nunes cuidarmos das pessoas, e esse desafio foi uma oportunidade para as famílias terem uma manhã de lazer para as crianças junto com seus pais. Durante a semana tivemos várias pessoas nos procurando para participar, é importante essa interação com todas as idades, esse é o primeiro desafio mas teremos muitas outras ações abrangendo todas as modalidades, todas serão contempladas”, frisou.

O catador Nilson Dias levou o filho Marielson Dias, de 8 anos, e ficaram em 2º lugar na categoria maior pipa. Para eles, foi uma excelente oportunidade de se divertirem juntos. “Aproveitando que é o dia dos pais então tirei esse tempo durante a semana para fazer a pipa junto com ele e para estarmos aqui hoje nessa diversão. Aprovei muito o desafio, agradeço muito a prefeita e sua equipe por fazer esse tipo de evento, estão de parabéns”, comentou Nilson.

O eletricista Wesley Cardoso também participou com o filho Luiz Arthur, de 11 anos, e juntos venceram na categoria menor pipa. “Foi legal demais, ainda mais que amanhã é dia dos pais, foi uma brincadeira legal entre pais e filhos, e o que vale é a interação entre a criançada, além de ver a criatividade dos filhos em fabricar uma pipa isso é muito bom. Meu filho mesmo teve essa ideia e conseguiu fazer a menor pipa”, contou Wesley.

Melhores colocados

Categoria Maior Pipa

1º lugar: Riquelme

2º lugar: Marielson Dias

3º lugar: Erick Nunes

Categoria Pipa mais criativa:

1º lugar: Pietro dos Santos

2º lugar: Yan Guilherme

3º lugar: Fátima Xavier

Categoria Menor Pipa:

1º lugar: Luiz Arthur