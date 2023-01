Por Redação

Na tarde desta segunda-feira, 9, o deputado participou do treino desse time que tem um projeto social que trabalha com crianças e adolescentes através do esporte.

“Nosso objetivo é fazer muito pelo esporte tocantinense e com essa oportunidade, de apadrinhar um time com um projeto social tão importante, nós vamos trabalhar pelos jovens de Gurupi. Eu me sinto honrado com essa missão, o Castelo tem participado de vários campeonatos nacionais e nós vamos fazer de tudo para levar o time ainda mais longe”, destaca o deputado ao afirmar se sentir lisonjeado com o convite.

“O Castelo está em um crescimento muito grande e a gente precisa de pessoas como o deputado Gutierres para ajudar esse projeto , que é muito importante pra cidade. E ele já vem nos ajudando a muito tempo e a presença dele aqui hoje reforça muito isso”, afirma Garden de Araújo Leitão, presidente do Esporte Clube Castelo.