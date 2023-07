Share on Twitter

Da redação

“Como desportista que sou, tinha como uma das minhas prioridades a cobertura do Resendão, sentei com o deputado Alexandre Guimarães e ele entendeu nossa solicitação em prol da valorização do esporte. O sonho agora é realidade”, disse o deputado Gutierres.

Já o deputado federal Alexandre Guimarães, destacou a importância de valorizar o esporte no Tocantins. “Queremos ofertar uma estrutura de qualidade e essa emenda da cobertura do estádio vai ofertar isto”, disse o deputado Alexandre Guimarães.