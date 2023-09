Por Ascom deputado Eduardo Fortes

Movimento de times e atletas amadores, muita bola no campo de terra, torcida animada, amigos e familiares reunidos. Assim será a edição especial do torneio do projeto Atleta do Amanhã que acontece no próximo domingo, 24, em Gurupi, no setor Bela Vista. Durante o torneio também será comemorado o aniversário do deputado estadual Eduardo Fortes, idealizador do projeto Atleta do Amanhã.

Cerca de dois mil espectadores são aguardados no torneio que vai reunir mais 240 atletas e 16 equipes. A abertura do torneio será realizada as 8h com uma partida entre os alunos da escolinha de futebol do setor Campo Bello implantada pelo projeto Atleta do Amanhã e Nina. Atualmente a escolinha conta com 60 crianças inscritas que praticam o esporte duas vezes por semana.

“Um domingo de muito futebol raiz”, destacou o deputado Eduardo Fortes confirmando que vai ter muita bola em campo, dribles e gols. Ele adiantou que durante o evento também será servido um delicioso churrasco gratuito aos jogadores e o público em geral. O torneio conta com o apoio da prefeitura municipal de Gurupi, da Cooperfrigu e Fazendão Agronegócio.

“O nosso projeto visa revitalizar o esporte amador nos municípios da região Sul e Sudeste do Tocantins no intuito de integrar a comunidade e incentivar a prática esportiva”, acrescentou o parlamentar.

Estrutura e atrações

Também serão entregues três mil em prêmios e troféus, além de toda uma estrutura com banheiros, tendas de apoio, atrações musicais regionais.