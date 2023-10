Deputado Eduardo Fortes inicia campanha em prol da escolinha de futebol do setor Campo Bello

Por Redação

O deputado estadual Eduardo Fortes deu início nesta segunda-feira, 09, a uma campanha de doação de chuteiras para a escolinha de futebol do setor Campo Bello, em Gurupi. A escolinha foi implantada pelo deputado Eduardo Fortes, juntamente com os projetos Atleta do Amanhã e Nina e atende 60 crianças. Todas as crianças já receberam uniformes e bolas, mas precisam de chuteiras.

As doações podem ser feitas de duas formas: via o pix 37.344.132/0001-40 (ASEFAFTO) ou a entrega da chuteira direto na Casa de Apoio Nova Esperança em Gurupi. A escolinha conta com professor de educação física e as aulas são realizadas duas vezes por semana.

“Estamos incentivando a prática esportiva de crianças e adolescentes. Contamos com a colaboração de todos na doação de chuteiras para os alunos da escolinha”, ressaltou o deputado Eduardo Fortes.

A escolinha conta com o apoio e parceria da Cooperativa dos Produtores de Carne e Derivados de Gurupi (Cooperfrigu) e da Casa São Paulo. Faça você também parte deste importante projeto.