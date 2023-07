Share on Twitter

Share on Facebook

Por Redação

Para incentivar a prática esportiva o deputado estadual Eduardo Fortes, por meio do projeto Atleta do Amanhã; e a vereadora Sorayma doaram nesta última quarta-feira, 19, kits esportivos para a escolinha de futebol Àvila, em Figueirópolis, região Sul do Tocantins.

“Estamos incentivando e fortalecendo a prática de esportes em vários municípios tocantinenses, por meio do nosso projeto Atleta do Amanhã”, destacou o deputado acrescentando que o apoio de parceiros é fundamental para o andamento do projeto.

“Em Figueiropólis temos a grande líder e parceira vereadora Sorayma. Juntos estamos fazendo a diferença é vamos continuar trabalhando”, finalizou o parlamentar.