por Redação

Quatro equipes estiveram na competição disputada na modalidade Futebol de 3 Tempos: Águia, Amizade, Interação 063 e Magnus. Ao todo, aproximadamente 50 jovens entre 16 e 18 anos participaram do evento que contou ainda com um público de jogadores, torcedores, familiares e convidados.

Eleita por unanimidade pelos educadores como jogadora destaque da competição, Gabrielly Fernandes, a camisa 4 da equipe Magnus, se emocionou com a homenagem e falou sobre a experiência.

“De todos os valores que trabalhamos hoje, sem dúvida o respeito foi o que ficou mais em evidência, é algo que nem sempre temos no futebol e tivemos hoje aqui. Estou muito feliz com a participação e mais ainda por ter sido escolhida a jogadora revelação. Vou levar pra sempre essa experiência” afirmou Gabrielly.

Regras do jogo

Na disputa do Futebol de 3 tempos as regras são definidas no primeiro tempo da partida. Neste evento teste, as regras incluíam: que as duas equipes comemorassem os seus gols e os adversários, se algum atleta usasse palavrões ou expressões ofensivas seria pênalti para a equipe adversária e quando um atleta caísse, um jogador da outra equipe deveria ajudar. Em seguida, no segundo tempo, foi hora de a bola rolar para colocar as regras em jogo.

Ao final de cada partida, além do resultado da jogo (em gols) as equipes utilizaram o terceiro tempo para fazer a sua autoavaliação e a avaliação dos adversários para chegar a um consenso sobre o resultado.

O evento foi idealizado e realizado pela Demá, em parceria com a Associação Palmas Jovem, a Renapsi, a Fundação Sagres, o Sistema Sagres e o Palmas Futebol e Regatas e contou com o Instituto Neymar Jr como instituição observadora.