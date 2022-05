Odenice Rocha/Governo do Estado

Porto Nacional e Gurupi finalizaram no dia último sábado, 14, as etapas regionais dos Jogos Estudantis do Tocantins (Jets) com mais de 1.100 estudantes nas modalidades individuais e coletivas e garantiram a participação na fase estadual que acontecerá nos meses de junho e outubro. Os resultados oficiais, divulgados pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), nesta segunda-feira, 16, estão disponíveis no site da pasta.

Confira BOLETIM DE RESULTADOS REGIONAL PORTO NACIONAL | 12 A 14 ANOS

Confira BOLETIM DE RESULTADOS REGIONAL PORTO NACIONAL | CAT 15 A 17 ANOS 10 A 14 DE MAIO DE 2022

Confira BOLETIM OFICIAL GURUPI – MODALIDADE COLETIVAS 15 A 17 ANOS 10 A 14 DE MAIO DE 2022

Confira BOLETIM OFICIAL GURUPI COLETIVAS: RESULTADOS 11 E 12/05 12 A 14 ANOS 10 A 14 DE MAIO DE 2022

Para o diretor regional de educação, Antônio Carlos Pakalolo, os Jets representam oportunidades para o público estudantil. “Nos jogos, os estudantes têm a chance de explorar suas habilidades e talentos esportivos e são incentivados a crescer cada vez mais. É uma oportunidade de amadurecimento na área esportiva e educacional”, destacou.

Já a técnica da diretoria de desporto escolar de Porto Nacional, Rita Claudia de Oliveira, enfatizou que os Jets visam o desenvolvimento humano. “O esporte capacita o educando para desenvolver suas competências sociais e comunicativas, ao mesmo tempo em que é um instrumento pedagógico importante no auxílio dos conteúdos escolares e na elevação do ensino e da aprendizagem. A fase regional superou nossas expectativas com muita empolgação dos estudantes depois de dois anos sem competições, em razão da pandemia”, ressaltou.

Esta é 31ª edição dos Jets e 8ª edição dos Jogos Estudantis Paradesportivos do Tocantins (Parajets), que juntos são considerados o maior evento esportivo estudantil do estado. A fase estadual será realizada no período de junho a outubro, nas categorias 12 a 14 anos e 15 a 17.

Neste ano, a expectativa da Seduc é que cerca de 18 mil atletas participem das disputas nas modalidades de futsal, handebol, basquete, vôlei (quadra e praia), tênis de mesa, badminton, judô, xadrez, ginástica rítmica e atletismo.

Próximas etapas

Araguatins – 17 a 21/05

Tocantinópolis – 17 a 21/05

Colinas – 24 a 27/05

Pedro Afonso – 24 a 27/05

Miracema – 24 a 27/05

Guaraí – 31/05 a 04/06

Paraíso – 31/05 a 03/06

Palmas Interior – 07 a 10/06

Araguaína – 07 a 11/06