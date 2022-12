Por Alisson Régis

O evento marcou o início das obras e também foi o momento para os atletas e pais conhecerem o local onde será o futuro Centro de Treinamentos do Esporte Clube Castelo. A diretoria destacou o sonho do clube em ter a sua sede própria que se arrastou por mais de 4 anos, que enfim, neste ano de 2022 teve o seu projeto de lei aprovado, pela Câmara de Vereadores. Projeto aprovado por unanimidade. A lei foi sancionada pela Prefeita Josi Nunes.

Na cerimônia também se fizeram presentes, alguns atletas do clube, pais e membros da diretoria. O Diretor de Esportes, da prefeitura de Gurupi, Paulo Magalhães, na oportunidade representando a Prefeita Josi Nunes e também do Vereador Ivanilson Marinho que representou a Câmara Municipal de Gurupi e o Presidente Rodrigo Maciel.

Doação do Terreno

O Esporte Clube Castelo teve que cumprir uma série de requisitos para poder pleitear a doação da área, incluindo documentação em dia, número de atendimentos e horários específicos para a comunidade e etc. A diretoria vinha buscando esse terreno para construir o CT desde meados do ano de 2019, mas só veio a conseguir o local neste ano de 2022 com a aprovação da Lei 2.548, a mesma foi sancionada pela Prefeita no dia 28 de março de 2022. A área total do terreno é de 30.000 m².

Projeto Arquitetonico

O projeto arquitetonico apresentado pelo Presidente do Clube Garden de Araújo Leitão prevê três campos, área de estacionamento, vestiários, área de lazer, local para treinamento com caixa de areia, sede administrativa e etc.

Destaque a Prefeita Josi Nunes e a Câmara Municipal de Gurupi

Ainda no evento a diretoria do Castelo destacou a importância do empenho em que Prefeita Josi Nunes e seus secretários tiveram na consolidação da doação da área, pois a prefeita sempre pontou a importância para a sociedade gurupiense a construção de uma estrutura para atender melhor e mais crianças através do futebol tirando-as do lado negativo. Outro ponto importante no evento foi a votação unânime dos vereadores quando o projeto de lei foi para apreciação na sessão ordinária, mostrando que os vereadores reconheceram a importância do projeto social para a comunidade.

Atendidos

O Esporte Clube Castelo atende gratuitamente mais de 350 crianças e adolescentes de 9 a 20 anos em diversas categorias. A Associação é declarada de Utilidade Pública Municipal e também faz parte do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente de Gurupi-TO.