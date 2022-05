A Corrida do Fogo, realizada pelo Governo do Tocantins, por meio do Corpo de Bombeiros Militar (CBMTO), está confirmada para o dia 2 de julho, Dia Nacional do Bombeiro Militar. Com percursos de 5 e 10 km, a 15º edição da mais tradicional corrida de rua do Tocantins será realizada com expectativa de participação de até 1,2 mil atletas. As inscrições serão abertas no dia 25 deste mês.

da redação

Por meio do site da Central da Corrida (www.centraldacorrida.com.br) os atletas poderão se inscrever com taxa de R$ 70, que dará direito ao participante receber um kit contendo camiseta em tecido 100% tecido dry fit, uma toalha de rosto, chip de cronometragem, número de peito e uma sacochila. Também haverá medalha de participação para todos os atletas que concluírem o percurso.

Uma grande programação está sendo preparada para os participantes a partir das 17 horas, em comemoração ao Dia do Bombeiro e aos 30 anos da corporação. Profissionais vão realizar aquecimento específico para os participantes antes da prova, animação com Dj, hidratação e, ao final da prova, haverá sorteios de brindes.

A largada da competição ocorre às 19 horas, com saída em frente ao Quartel do Comando Geral do CBMTO.

A Corrida do Fogo é realizada em parceria com a Fundação Pró-Tocantins e conta com patrocínio diamante da BRK Tocantins. A expectativa dos organizadores é que em duas semanas as vagas já sejam preenchidas, de acordo com as experiências das outras edições, quando, por exemplo, as vagas se esgotaram em quatro horas.

“A Corrida do Fogo já se tornou uma das corridas mais tradicionais do Estado. Após dois anos sem edição devido à pandemia, retornamos agora com muita alegria. Esse é um evento especial para o Corpo de Bombeiros Militar, por estarmos junto à comunidade e nos possibilitar celebrar o Dia Nacional dos Bombeiros com a população”, enfatiza o comandante-geral, coronel Carlos Eduardo de Souza Farias.

Para o diretor de contrato da BRK Tocantins, José Mário Ribeiro do Espírito Santo, a parceria com o Corpo de Bombeiros para a realização da Corrida do Fogo está alinhada com o propósito de levar o saneamento para muito além do básico. “O esporte é sinônimo de qualidade de vida, bem-estar e desenvolvimento humano, assim como o serviço que prestamos. Por isso, em parcerias como essa, reforçamos o nosso compromisso social com as comunidades que atendemos com os serviços de água e esgoto”, ressalta.

Os kits da corrida serão entregues no dia 1º junho, das 16 às 20 horas, em local a ser definido e divulgado no site www.bombeiros.to.gov.br.

Os atletas menores de 18 anos, mínimo de 16 completos até a data da prova, deverão ter suas inscrições efetivadas pelos pais ou responsáveis com números de RG e CPF exigidos no ato da inscrição.

Categorias e prêmios

Cada atleta poderá se inscrever para o percurso de 5 ou de 10km, conforme as especificações contidas no regulamento da prova.

Para o percurso de 5 km, a Corrida do Fogo será dividida nas categorias Geral, Bombeiro Militar, Melhor Idade (a partir de 60 anos). Para essas categorias, a premiação será em troféu para 1° lugar, 2º lugar e 3º lugares. Para a categoria Segurança Pública, a premiação será em troféu para 1° lugar masculino e feminino.

Para o percurso de 10 Km haverá somente a categoria Geral, para masculino e feminino, com premiação em troféu e valores para os cinco primeiros colocados.