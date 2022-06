por Alisson Régis

O segundo é último jogo da decisão do 1° Copão Tocantins de Futebol Amador foi realizado neste domingo (26) no Estádio Gilberto Rezende Rocha “Rezendão” em Gurupi. A vantagem era da equipe visitante após vencer por 1×0 em Tocantinia, porém logo no início da partida o Castelo Maxzen tratou de igualar o agregado com um gol contra do Zagueiro Carlos Xerente aos 28 minutos após cruzamento de Rogerio Paraguaio.

No início do segundo tempo a equipe da casa marcou o segundo gol do jogo com Marlan batendo na saída do goleiro de Tocantinia. O terceiro e último gol do jogo saiu aos 22 minutos da segunda etapa com Rogério Paraguaio após cruzamento de Tizil.

O elenco campeão comandado pelo técnico Fernando Ferreira contou com os seguintes atletas: Matheus Machado, Eniton “Tom”, Bruno Alexsander, José Augusto “Marraquete”, Maykon Douglas, Stefano, Talisson “Tizil”, Luan, Danilo Donato, José Marcos, Ronaldinho, Hermerson, Gabriel Alcântara, Rogério Dagostin “Paraguaio”, Raul Naves, Caio Felipe, Walace, Pedro Ferreira, Guilherme Henrique, Thomas Ravelly, Marlan e Jeovanilton “Jeo”.

Com o título o Castelo Maxzen faturou 50 mil reais em dinheiro, além de troféu e medalhas. A equipe de Tocantinia com o vice-campeonato faturou 25 mil reais mais troféu e medalhas. O artilheiro da competição foi Matheus Freitas do Atlético Taquari com 26 gols marcados no certame e o melhor goleiro do campeonato foi Matheus Machado do Castelo Maxzen, ambos faturaram 2.500 reais cada um. O terceiro colocado do certame ficou com a premiação de 15 mil reais e o quarto colocado com 5 mil reais.

O nome Castelo Maxzen

O nome se dá através da parceria do Esporte Clube Castelo (Base) e a Maxzen Futebol Clube (Amador Aberto), este já é o 5° campeonato que o nome Castelo Maxzen é utilizado. A parceria funciona como uma continuação para os atletas que vencem a idade para campeonatos de base e querem seguir a carreira no Futebol Amador, haja visto que vários atletas campeões do Copão já tiveram passagens pela base do Esporte Clube Castelo e hoje fazem parte do elenco Amador da Maxzen Futebol Clube.