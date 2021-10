A tradicional Copa Sul de Futebol Amador começa no próximo domingo, 31, às 08h com abertura da edição 2021 no Estádio Ostuil Soares em Figueirópolis. Na abertura haverá a realização de quatro partidas, os outros jogos vão acontecer no estádio Gilberto Coelho, em Formoso do Araguaia. Nessa primeira fase terá a participação de 16 equipes das cidades de Gurupi, Cariri, Jaú, Silvanópolis, Formoso do Araguaia, Talismã, Figueirópolis, Sucupira, Palmeirópolis e Palmas.

por Lucas Sousa

A cerimônia de abertura oficial acontece em Figueirópolis e a prefeita Jakeline Pereira convida todos os desportistas do estado para participar do evento. “Convido toda população da nossa cidade e da nossa região para prestigiar esse grande evento esportivo”, disse.

O Secretário de Esportes de Figueirópolis, Valdeis Cantuário, pediu aos torcedores para que vão de mascara para o estádio. “Teremos uma praça de alimentação a disposição de todos que estiverem presentes, tendas, banheiros e segurança, tudo a disposição dos amantes do futebol”, declarou.

O evento é organizado pela Liga Esportiva Tocantins Araguaia (LETA), em parceria com a Federação Tocantinense de Futebol (FTF) e tem apoio das prefeituras de Figueirópolis e Formoso do Araguaia.