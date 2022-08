Por Alisson Régis

No primeiro jogo o Castelo Sub-12 enfrenta a equipe do Show de Bola Educação Esportiva às 07h45 minutos, enquanto que no segundo jogo do dia o Castelo Sub-13 enfrenta o Dueré Esporte Clube às 09h45 minutos. Os vencedores irão fazer a grande final da competição no final de semana seguinte às semifinais com local e data a definir diante dos resultados das partidas semifinais.

Até o momento Pietro do Castelo Sub-13 é o Artilheiro com 12 gols marcados e Yarlen do Castelo Sub-12 é o goleiro menos vazado com apenas dois gols sofridos.

Confira como foi a campanha dos Semifinalistas

– Castelo Sub-12: O Esporte Clube Castelo colocou duas equipes na competição regional, sendo uma delas o Castelo Sub-12 que venceu todos os jogos do seu grupo (1×0 Cariri, 7×2 Figueirópolis e 4×0 Dueré) e chega a semifinal como primeiro do seu grupo.

– Show de Bola Educação Esportiva: A equipe do Show de Bola é estreante na Copa Sul Sub-13 e fez uma campanha muito boa venceu 2 jogos (17×1 Afagu e 3×2 Grêmio Esportivo Gurupi) e empatou um jogo (1×1 Castelo Sub-13) dentro do seu grupo, entretanto acabou terminando em segundo lugar do Grupo A devido ter tido um saldo de gols inferior ao do Castelo Sub-13.

– Castelo Sub-13: A outra equipe do Castelo na competição é o Castelo Sub-13 que também venceu dois jogos (9×2 Grêmio Esportivo Gurupi e 16×0 Afagu) e empatou uma partida (1×1 Show de Bola) dentro do seu grupo. Com esses resultados os garotos do Castelo terminaram em primeiro do Grupo A devido o saldo de gols ter sido superior ao do Show de Bola Educação Esportiva.

– Dueré EC: A equipe de Dueré classificou em segundo do Grupo B vencendo duas partidas (3×2 Figueirópolis e 3×0 Cariri) e perdeu um jogo (0x4 Castelo Sub-12) dentro do seu grupo.