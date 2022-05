Por Alisson Régis

O Malvinas Esporte Clube de Gurupi garantiu vaga na final no sábado (07) ao vencer o Silvanopolis por 4×2 no Rezendão, enquanto que o Jaú venceu neste domingo (08) o União de Formoso do Araguaia por 2×1 em Figueiropolis.

A equipe jauense é a atual campeã da Copa do Craque de Futebol Amador realizada este ano em Gurupi. De acordo com a tabela do certame o campeão será decido em duas partidas, sendo a primeira neste sábado (14) em Jaú e a segunda partida decisiva no sábado seguinte (21) em Gurupi.

A competição reunião 28 equipes da região sul do Tocantins e dará a premiação de 15 mil reais ao campeão e 5 mil reais para o segundo colocado, além claro de troféu e medalhas para ambos.