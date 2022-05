Share on Twitter

Share on Facebook

Por Alisson Régis

A primeira partida final da Copa Sul de Futebol Amador – Taça Tocantins foi realizada sábado (14) no Estádio Uiatan Cavalcante localizado na cidade de Jaú do Tocantins-TO, aonde se enfrentaram a equipe da casa o Jaú Esporte Clube e a equipe do Malvinas Esporte Clube de Gurupi-TO. O jogo foi bastante disputado e cheio de gols, haja visto que o placar final foi 4×2 para a equipe da casa.

A segunda e última partida final será realizada no Estádio Rezendão em Gurupi-TO neste sábado (21) às 15h30. O campeão desta edição levará R$ 15 mil reais para casa além de troféu e medalhas, enquanto que o Vice campeão levará R$ 5 mil reais, medalhas e troféu.