Por Alisson Régis

O Clube de Jaú do Tocantins-TO empatou em 0x0 no Rezendão e faturou o título da Copa Sul de Futebol Amador. A equipe gurupiense do Malvinas foi o vice campeão da competição._

Na segunda e decisiva partida da final da Copa Sul de Futebol Amador Edição 2022 o placar ficou zerado apesar das grandes chances criadas pelas duas equipes. O 0x0 no placar final foi o suficiente para o Jaú Esporte Clube levar o título do certame neste ano de 2022, contabilizando assim já dois títulos de grandes expressão neste ano, haja visto que o clube jauense foi o campeão da Copa do Craque neste ano de 2022. O técnico João Paulo Ribeiro foi eleito e premiado como o melhor técnico da competição e o goleiro Danilo Damásio foi eleito e premiado como melhor goleiro da competição, ambos representantes do Jaú Esporte Clube..

O título garantiu ao Jaú Esporte Clube R$ 15 mil reais como premiação em dinheiro, além das medalhas e o troféu. Já o Malvinas representante de Gurupi na final, com o vice campeonato levou R$ 5 mil reais como premiação em dinheiro, além das medalhas e troféu.

A competição iniciou-se em 26 de março e teve a última partida no dia 22 de maio, contou com a participação de 28 equipes divididas em 4 sedes (Gurupi, Figueiropolis, Jaú e Silvanopolis).