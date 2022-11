Por Redação

Classificada! Nesta segunda-feira (28), no Estádio 974, em Doha, a Seleção Brasileira venceu a Suíça por 1 a 0, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo G. Com seis pontos, o Brasil confirmou a vaga antecipada nas oitavas de final. A Canarinho encerra a fase de grupos diante de Camarões, na sexta-feira (02), às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Nacional de Lusai.

O jogo começou equilibrado com boas chances para os dois lados. Após um primeiro tempo amarrado, a Seleção Brasileira encontrou o caminho do gol na etapa final, primeiro com Vinicius Junior, aos 20 min, mas a arbitragem marcou impedimento na jogada.

A Canarinho investia nas jogadas ofensivas, principalmente, com Vinicius Jr. pela esquerda, e foi dos pés do atacante que começou a jogada do gol. Após bela tabelinha entre Vini Jr e Rodrygo, Casemiro chegou livre na área e chutou sem chances para o goleiro Sommer.

Esta é a primeira vez que a Seleção Brasileira venceu a Suíça em Copas do Mundo. Nas outras duas oportunidades, as equipes ficaram no empate. Na Rússia em 2018, placar final em 1 a 1. Em 1950, no Mundial no Brasil, mais uma igualdade no marcador, em 2 a 2.

Com o triunfo, o Brasil segue 100% na Copa do Mundo com duas vitórias e três gols marcados. A. Canarinho é líder do Grupo G, seguida da Suíça, Camarões e Sérvia.