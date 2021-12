por Alisson Regis

Ainda no ano de 2021 aconteceram duas rodadas, porém os classificados só serão definidos no ano de 2022 quando acontece a terceira e última rodada da fase de grupos da XXXV Copa do Craque Edição 2021/2022. A terceira e última rodada da fase de grupos acontece entre os dias 08 e 09 de janeiro de 2022. Vale ressaltar que os dois primeiros de cada grupo classificam para as quartas de finais (16/01) , logo depois as semifinais (23/01) e por último a grande final (30/01). O Campeão leva além de troféu e medalhas a quantia de R$ 7.000,00 em dinheiro, enquanto que o vice leva troféu, medalha e R$ 3.000,00 em dinheiro e haverá também premiação de uma medalha para o Artilheiro, Melhor Goleiro e Melhor Técnico.

No Grupo A o Formoso tem 4 pontos ganhos, enquanto o Castelo MaxZen e Cariri tem 3 pontos e a Vila São José tem 1 ponto. Todos no Grupo A tem chances de classificação e na última rodada a Vila São José enfrenta o Castelo MaxZen, enquanto o Cariri enfrentará o Formoso.

Já no Grupo B está o único classificado já garantido que é o Jardim Boulevard com 6 pontos ganhos, enquanto que brigam pela outra vaga do grupo Malvinas com 4 pontos e Dueré que tem 1 ponto. Em último no grupo o já eliminado Figueirópolis que não pontuou ainda. Na última rodada se enfrentam Malvinas e Jardim Boulevard que com um empate garantem os dois na próxima fase e Dueré joga contra o Figueirópolis.

No Grupo C também ainda não tem nada definido, porém está bem próximo de se definir pois os líderes do grupo Jaú e Atlético São José se enfrentam na próxima rodada e um empate garantem os dois na próxima fase, enquanto que Afagu e Atlético Malvinas ambos com 1 ponto jogam buscando uma vaga nas quartas de finais.

Outro grupo todo embolado é o Grupo D. Líder do Grupo é o Centro Sul com 4 pontos e joga a última rodada contra a Vila São Miguel que tem 3 pontos, porém a outra partida do grupo será o Jardim dos Buritis que também tem 3 pontos e o tradicional Vila Nova que tem 1 ponto. Esses jogos são tudo ou nada para ambas equipes.

Terceira e última rodada:

Sábado (08/01/2022)

Campo do Parque Nova Fronteira

14h15 – Formoso x Cariri

16h00 – Centro Sul x Vila São Miguel

Domingo (09/01/2022)

Campo do Parque Nova Fronteira

08h30 – Vila São José x Castelo Maxzen

10h00 – Atlético Malvinas x AFAGU

11h30 – Jardim Boulevard x Malvinas

13h00 – Jardim dos Buritis x Vila Nova

14h30 – Figueirópolis x Dueré

16h00 – Jaú x Atlético São José