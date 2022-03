Por Alisson Régis

Em sorteio realizado na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta segunda-feira (28) foram definidos os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. O Representante Tocantinense estava no pote 2 enquanto que os clubes de maior pontuação no ranking da CBF estavam no pote 1.

No sorteio o Athletico Paranaense foi sorteado para enfrentar o Tocantinopolis, em dois jogos e quem sair com melhor resultado no agregado das duas partidas avança de fase. O Clube que avançar de fase receberá a premiação de R$ 3 milhões.

O TEC irá receber por estar participando da terceira fase 1,9 milhão de reais, haja visto que o clube, já recebeu 620 mil pela participação na primeira fase e 750 mil pela participação na segunda fase. As datas e horários dos confrontos ainda não foram definidos pela CBF .

Todos os confrontos:

Red Bull Bragantino (SP) x Goiás (GO)

Atlético Goianiense (GO) x Cuiabá (MT)

Ceará (CE) x Tombense (MG)

Fluminense (RJ) x Vila Nova (GO)

Bahia (BA) x Azuriz (PR)

São Paulo (SP) x Juventude (RS)

Corinthians (SP) x Portuguesa (RJ)

Botafogo (RJ) x Ceilândia (DF)

Atlético Mineiro (MG) x Brasiliense (DF)

Fortaleza (CE) x Vitória (BA)

*Athletico Paranaense (PR) x Tocantinópolis (TO)*

Palmeiras (SP) x Juazeirense (BA)

América (MG) x CSA (AL)

Cruzeiro (MG) x Remo (PA)

Flamengo (RJ) x Altos (PI)

Santos (SP) x Coritiba (PR)