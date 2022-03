O Tocantinópolis venceu o Cascavel por 2 a 0 e se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil. A equipe já conquistou R$ 3,2 milhões pela participação na competição. Primeiro recebeu R$ 620 mil pela participação na primeira fase. Após passar pelo Náutico recebeu mais R$ 750 mil por ter se classificado para segunda fase. Agora recebe mais R$ 1,9 milhão pela histórica participação. O Verdão possui uma folha salarial de aproximadamente R$ 50 mil.

da redação

O Tocantinópolis aguarda sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para saber quem será o adversário da terceira fase da Copa do Brasil. As equipes classificadas para a Libertadores, o campeão da Série B e os vencedores da Copa do Nordeste e Copa Verde entram na disputa na terceira fase. Em caso de classificação para as oitavas de final, a equipe recebe mais R$ 3 milhões.

O clube agora volta as atenções para o Campeonato Tocantinense 2022. O Tocantinópolis visita agora o União pelo jogo de ida da semifinal do Estadual, no domingo (20), às 10h. O jogo de volta está marcado para sábado (26), no estádio Ribeirão, às 15h45. Após o estadual, a equipe tem a disputa da Série D com estreia contra a Tuna Luso, em meados de abril.