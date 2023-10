Cooperfrigu reúne centenas de pessoas nas finais dos campeonatos de futebol e vôlei do Cooperar

Por Redação

A Cooperfrigu Alimentos realizou no último sábado (14) a final do Campeonato de Futebol Society e da competição de Vôlei do projeto Cooperar 2023. Centenas de colaboradores se reuniram para acompanhar os jogos das finais.

O presidente da Cooperfrigu Alimentos, Oswaldo Stival Júnior, esteve presente para assistir à competição.

“O Cooperar tem o propósito de promover a integração entre todos os nossos colaboradores da empresa e as competições esportivas fazem parte desse grande projeto que vem desenvolvendo diversas ações ao longo do ano. Estou muito contente com os resultados porque vejo que alcançamos nosso objetivo com sucesso este ano”, avaliou o presidente da Cooperfrigu Alimentos, Oswaldo Stival Júnior.

Presentes também no evento, os empresários João Victor Noleto Stival e Marco Túlio Stival destacaram o compromisso social do projeto. “É um momento importante, pois o projeto tem um valor social muito grande, reforçando a união entre todos nós”, avaliou João Victor Noleto Stival. “Esse é um momento em que todos tiram os uniformes para confraternizar, reforçando o clima de união entre todos nós”, destacou Marco Túlio Stival.

O Deputado Estadual Eduardo Fortes, sempre presente nos eventos prestigiando os colegas cooperados, parabeniza o Cooperar pelas ações desenvolvidas e praticadas há 19 anos na Cooperfrigu. “Tenho muito orgulho de ter trabalhado 15 anos na Cooperfrigu e continuo colaborador, porque aqui me sinto em casa, todos nós somos uma grande família”, afirmou o deputado Eduardo Fortes

O empresário Juarez Moreira, filho do vice-governador Laurez Moreira, esteve presente no evento e parabenizou a Cooperfrigu pelo trabalho realizado.