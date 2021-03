Membros da torcida organizada do Flamengo em Gurupi “Consulado Fla Gurupi” realizou nesta segunda-feira, 29, a entrega de pacotes de fraldas, caixas de álcool em gel e seringas para a UPA de Gurupi.

por Redação

Um dos lideres do movimento Rafael Alves comentou a importância da ação. “Eu deixo aqui essa mensagem a toda população para refletir nesse momento, quem puder doar para hospitais, Upas… nesse momento de pandemia é bastante importante”.

O Presidente do Consulado da Fla Gurupi, Julian Taylor, explicou que após a morte do diretor da torcida Rodrigo Adôrno eles viram a necessidade de ajudar os profissionais da saúde no combate ao vírus. “A torcida do Flamengo em Gurupi continuará fazendo ações sociais durante o ano”, afirma o presidente.

O médico da Unidade Gabriel Fernandes garante que os insumos chegaram em boa hora para ajudar a comunidade. “Essa contribuição é importante para o nosso dia a dia, eu agradeço em nome de todos os pacientes”, disse.

Gisele Rodrigues, diretora da UPA, agradeceu a ação do consulado Fla Gurupi. “Nós temos bastante material, temos insumos também, mas a população nesse momento se sente sensibilizada e toda ajuda é bem vinda nesse momento“, ressaltou a diretora.

Com informações do assessoria do consulado FlaGurupi