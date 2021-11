A diretoria do Consulado da torcida do Flamengo em Gurupi, na região Sul do Tocantins, promove no próximo sábado, 27, uma grande programação para convidados e torcedores do Flamengo no clube da Caixa.

Da redação

Os Diretores do Consulado, Wellington Glória e Rogério Rodrigues, estiveram nesta quarta-feira, 24, no clube da Caixa acompanhando de perto a montagem da estrutura que vai contar Telão, Praça de Alimentação e Som.

Programação:

14h – Abertura dos portões (Inicio do Open Bar);

14h30 – Apresentação com Isaac Rodrigues;

15h30 – NP Grupo de Pagode;

17h – Início do jogo;

Haverá Sorteio durante o jogo (1 Abadá do Bloco Bejá, 1 Camisa Oficial e Pix no valor de R$ 100,00).

Segundo o Presidente do Consulado Fla Gurupi, Julian Taylor, a programação é exclusiva para flamenguistas, o open bar segundo ele terá duração de 4 horas com direito a chopp, refrigerante e água mineral. “Além dessas atrações teremos brindes surpresas, menores de 15 anos não pagam entrada acompanhado dos pais”, explicou o presidente.

Vendas de Ingressos pelo telefone: (63) 9 8463-3889.