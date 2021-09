Buscando trazer mais um título de campeã para o Tocantins, a carateca Karoline Burjack, disputou nesta sexta-feira, 10, em Fortaleza-CE, o Campeonato Brasileiro de Karatê Interclubes. O apoio foi uma iniciativa do secretário da Indústria, Comércio e Serviços (Sics) e presidente da Agência de Mineração do Estado do Tocantins (Ameto), Tom Lyra, que buscou incentivos junto a secretária de Educação, Juventude e Esportes (Seduc), Adriana Aguiar e do Grupo Fazendão, para que a atleta pudesse representar o Estado na competição.

Karoline Burjack, é faixa marrom e começou a prática do karatê aos 09 anos, e desde então, não parou mais, há 13 anos ela participa de diversas competições e acumula diversos troféus pela modalidade, entre eles, o de campeã municipal, estadual e nacional.

A atleta competiu pelo título de campeã do Brasileiro de Karatê Interclubes, na categoria Sênior Especial Faixas Roxa a Preta com menos de 50kg. Na categoria estavam inscritas 22 atletas, ela terminou o campeonato na quarta colocação, e falou sobre importância desse resultado. “Essa é a competição mais importante do ano, onde estavam presentes as melhores atletas de cada estado. Apesar do nervosismo e ansiedade, me senti bem e segura nas disputas. Infelizmente não deu, mas a preparação continua para as próximas”, apontou.

O secretário Tom Lyra, ficou impressionado com o resultado de Karoline, visto que por conta da pandemia a rotina de treinos e até as competições ficaram paralisadas por um longo período e estão sendo retomadas aos poucos. “O resultado desta atleta é um grande incentivo para todos, e em especial, para o esporte tocantinense, que vai abrindo caminho para os novos talentos e para mais conquistas. O governador Mauro Carlesse, acredita no potencial do esporte como chave para a transformação de muitas vidas, e tem apoiado iniciativas que contribuam para que cada dia mais tocantinenses tenham a estrutura necessária para o seu desenvolvimento possam alcançar êxito e carreguem a bandeira do Tocantins por onde passarem”, concluiu.