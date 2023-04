da redação

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) realiza, na próxima segunda- feira, 10, a abertura da Etapa Regional dos 32º Jogos estudantis do Tocantins (Jets). As Diretorias Regionais de Educação (DREs) de Colinas e Porto Nacional serão sede das primeiras competições. Em Colinas, o evento acontece na Arena Poliesportiva Getúlio Rabelo, às 17h. Já em Porto Nacional, a cerimônia será realizada no Estádio General Sampaio, às 16h.



Em 2023 a expectativa da Seduc é que os Jets envolvam cerca de 18 mil alunos/atletas dos 139 municípios tocantinenses, representando as unidades escolares das redes pública e particular do Tocantins. As disputas são divididas em 14 etapas regionais, nos meses de abril a junho.

Os vencedores das regionais serão classificados para a etapa estadual, que será realizada em Araguaína. Os embates da final estadual ocorrerão de 20 a 30 de junho onde serão definidos os campeões que irão representar o Tocantins nas competições nacionais.

Novas Modalidades

A participação dos estudantes é dividida por categorias, de 12 a 14 anos e 15 a 17 anos. Neste ano, o maior evento escolar do Estado contará com mais seis modalidades em disputa: Taekwondo, Natação em águas abertas, Esgrima, Tiro com Arco, Triatlo e Wrestling.

Os atletas de 12 a 14 anos disputarão 16 modalidades: Atletismo, Badminton, Ciclismo, Ginástica Rítmica (11 e 12 anos), Judô, Karatê, Natação, Taekwondo, Tênis de Mesa, Wrestling, Xadrez, Basquetebol, Handebol, Futsal, Voleibol e Vôlei de Praia.

Já os alunos de 15 a 17 anos competirão em 19 modalidades: Natação em águas abertas, Atletismo, Badminton, Ciclismo, Esgrima, Ginástica Rítmica (13 a 15 anos), Judô, Natação, Taekwondo, Tênis de Mesa, Tiro com Arco, Triatlo, Voleibol de Praia, Wrestling, Xadrez, Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol.

Parajets

A etapa estadual 2023 dos Jogos Paradesportivos Estudantis do Tocantins (Parajets) ocorrerá em Porto Nacional, de 19 a 21 de maio, com disputas de: Atletismo, Bocha, Natação, Tênis de Mesa, Parabadminton e Judô. Os vencedores dos Parajets garantem vaga nas Paralimpíadas Escolares, evento que reúne paratletas em idade escolar de todo o Brasil. As disputas dos Jets 2023 serão realizadas em 14 etapas regionais de abril a maio (Crédito – Mari Rios/Governo do Tocantins)

Foto 2 – Disputas das modalidades individuais e coletivas devem reunir cerca de 18 mil atletas de escolas públicas e particulares do Tocantins (Crédito – Mari Rios/Governo do Tocantins)