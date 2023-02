Share on Twitter

Por Ascom Eduardo Fortes

Na sessão desta terça-feira, 07, o deputado requereu ao presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), Amélio Cayres, que encaminhe expediente ao Governador do Estado, por meio da Secretaria dos Esportes e Juventude (SEJU), solicitando a cobertura, iluminação e reforma do Estádio Gilberto Resende Rocha, o Resendão.

“A recuperação e reforma do estádio proporcionará uma estrutura com acomodações mais adequadas para a prática de atividades físicas, assim como proporcionará maior comodidade e conforto para a população que passará a contar com um espaço digno e apropriado para a convivência em comum”, destacou o deputado.

Com capacidade para três mil pessoas, o Resendão foi inaugurado em 2007, entretanto nunca recebeu a cobertura nas arquibancadas, o que torna ainda mais necessária a reforma solicitada.