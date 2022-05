por Redação

A edição 439 do Fla-Flu movimenta o Maracanã, no Rio de Janeiro, neste domingo (29), às 18h (horário de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional, com narração de André Luís Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Campos e plantão de Wagner Gomes.

O momento é favorável ao Fluminense, que soma 11 pontos e não perde há sete partidas, sendo três pelo Brasileiro, onde a equipe de Fernando Diniz saiu vitoriosa nos dois últimos confrontos, contra Athletico-PR (2 a 1) e Fortaleza (1 a 0). O Flamengo de Paulo Sousa, com nove pontos, está invicto há cinco jogos, com quatro triunfos no período, mas apenas um deles pelo campeonato nacional, sobre o Goiás (1 a 0). Ambos tentam entrar na briga, de vez, por um lugar no G6 da competição.

Se a vantagem no confronto é rubro-negra, com 159 vitórias, contra 138 do rival e 141 empates, o histórico recente é positivo para o lado verde, branco e grená, que não perde o Fla-Flu há um ano. Neste período, foram cinco jogos e quatro triunfos do Fluminense. Na única igualdade, justamente no último duelo, o gosto foi amargo para o Flamengo, já que o 1 a 1 na partida de final do Campeonato Carioca deu o título estadual ao Tricolor, beneficiado pelo 2 a 0 do jogo de ida.

No Flu, Fernando Diniz não poderá contar com o lateral Mario Pineida, os zagueiros Nino (ambos lesão na coxa esquerda) e David Duarte (inchaço no joelho esquerdo) e o atacante Fred (problema no olho esquerdo). O volante Felipe Melo, por sua vez, voltou a treinar depois de passar por uma artroscopia no joelho direito e pode ser opção no banco de reservas.

A provável formação tricolor neste domingo terá: Fábio; Yago, Luccas Claro, David Braz e Marlon; Wellington, André, Nathan e Paulo Henrique Ganso; Luiz Henrique e Germán Cano.

Do lado flamenguista, os desfalques certos são o goleiro Santos (lesão na coxa esquerda), o zagueiro Fabrício Bruno (pé esquerdo), o lateral Filipe Luís (panturrilha esquerda), o meia Diego (pubalgia) e o atacante Matheus França (fíbula da perna direita). O atacante Vitinho, porém, está recuperado de uma contusão na coxa direito e foi relacionado. Se entrar em campo, o jogador completará 100 partidas pelo Rubro-Negro.

Paulo Sousa deve escalar a equipe com: Hugo Souza; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Ayrton Lucas; Willian Arão e João Gomes; Everton Ribeiro, Giorgian de Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabriel Barbosa.